Grand Opening Ibis Pontianak City Center, Jaringan Hotel Berkelas Dunia

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ibis Pontianak City Center yang berlokasi strategis di pusat Kota Pontianak melakukan grand opening Rabu (17/12018). Grand Opening ditandai dengan tabuhan rebana Gubernur Kalbar, Sutarmidji didampingi istri Lismaryani, Komisaris Utama Mercure dan Ibis PCC, Joshuadi dan Komisaris Mercure dan Ibis PCC, Suganung Tasani, Director Utama Ibis Pontianak City Center Dedi Hadinanta serta Director of Operations Midscale and Economy Hotels Sumatera-Kalimantan And East Java, Endrian Hananto dan General Manager Ibis Hotels, Rudin Ruslan.

Melengkapi hunian kelas ekonomi, Ibis Pontianak City Center yang merupakan jaringan Accor Hotels yang sudah populer di seluruh dunia dengan fasilitas dan desain terbaik kini hadir di Pontianak. Sebagai jaringan hotel berkelas dunia, Ibis Hotels dibangun sesuai standar Accor Group.

Hotel yang dekat dengan pusat bisnis, objek wisata dan pusat perbelanjaan ternama. Ibis Pontianak City Center memiliki 182 kamar dengan menyuguhkan pemandangan kota.

Setiap kamar berdesain modern dan dilengkapi dengan konsep tempat tidur khas berinovasi Sweet Bed by ibis.

Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas lain seperti akses WiFi kecepatan tinggi bahkan di seluruh area publik, TV Iayar datar, dan berbagai fasllitas lainnya.

Jarak hotel sangat dekat, hanya 3 menit berjalan kaki menuju mal ternama di Pontianak. hanya beberapa menit menuju museum dan objek wisata menarik lainnya, serta 30 menit berkendara dan Bandara lntemasional Supadio.

Area restoran melingkupi ibis Kitchen yang menyajikan aneka hidangan lokal dan internasional serta dilengkapi dengan menu untuk anak-anak. Sementara Lounge Bar menawarkan tempat bersantai sempurna untuk menikmati sore hari ditemani variasi minuman dan kudapan lezat.

Untuk kegiatan bisnis dan acara sosial, Ibis Pontianak City Center menghadirkan sebuah Ballroom dengan tinggi 6 meter berkapasitas sampai 800 orang dan 7 ruang pertemuan fleksibel yang dilengkapi dengan peralatan audio visual modern serta dilayani oleh staf hotel yang selalu siap setiap saat.