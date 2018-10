Berikut Detail City Car Anyar Andalan Honda dan Daftar Harga All New Brio

Unit All New Honda Brio terpajang 'menggoda' saat diperkenalkan dalam agenda launching di showroom Honda Daya Motor Pontianak, Rabu (17/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Honda Brio menjadi mobil teranyar yang dikeluarkan Honda di Indonesia. Unit mobil berjenis city car satu inipun diperkenalkan Honda Daya Motor selaku main dealer mobil Honda di Kalbar kepada publik lewat agenda launching, pada Rabu (17/10/2018).

Membawa banyak perubahan, mobil satu inipun disebut menawarkan sensasi fun to drive yang istimewa bagi pengendaranya.

Juga soal tampilan yang lebih sporty sekaligus stylish dengan tenaga powerful namun irit bahan bakar.

Berikut kami tampilkan beberapa detail terkait mobil ini :

# Tipe dan Harga

1. All New Honda Brio Satya S M/T - Rp 149 jutaan

2. All New Honda Brio Satya E M/T - Rp 157,5 jutaan.

3. All New Honda Satya E CVT (matic) - Rp 172,5 jutaan.

4. All New Honda Brio RS M/T - Rp 185 jutaan

5. All New Honda Brio RS CVT (matic) - Rp Rp 200 juta.

#Pilihan Warna :

1. Crystal Black Pearl (semua tipe)

2. Taffeta White (semua tipe)

3. Modern Steel Metallic (semua tipe)

4. Lunar Silver Metallic (semua tipe)

5. Carnival Yellow (semua tipe)

6. Phoenix Orange Two Tone (Khusus All New Brio RS - M/T dan CVT).

7. Rallye Red (Khusus All New Brio Satya - all type).

#Mesin dan Teknologinya :

1. Mesin 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris - 16 Katup i-VTEC + DBW - CVT With Earth Dreams Technology

2. Sistem Suplai Bahan Bakar : PGM -Fi

3. Isi silinder : 1.199 CC

4. Daya maksimum : 90 ps pada 6.000 rpm.

#Dimensi :

1. Dimensi body (P x L x T) : 3.815 x 1.680 x 1,485 mm (RS All Type) dan 3.800 x 1.680 x 1.485 mm (Satya all type)

2. Jarak sumbu roda : 2.405 mm (all type)

#Fitur Keselamatan :

1. Struktur rangka body : G-Con + ACE (all type)

2. Sabuk keselamatan : 3P ELR x 2 (baris pertama) dan 3P ELR x 2 + 2P ELR + 1 (baris ke dua).

Data : Honda Daya Motor Pontianak.