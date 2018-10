Untuk Pertama Kalinya, ASITA Kalbar Bakal Gelar Kapuas Fair 2018 Bersama Konsumen

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalimantan Barat akan menggelar Kapuas Fair 2018 di Transmart Kubu Raya, 26-28 Oktober.

Event yang digelar untuk kali perdana tersebut untuk mempertemukan agen perjalanan wisata dengan konsumen secara langsung.

Ketua ASITA Kalbar Nugroho Henray Ekasaputra menjelaskan kegiatan tersebut juga dalam rangka memperkenalkan secara luas destinasi wisata yang menarik di Kalbar. Kalbar mempunyai banyak destinasi wisata.

Namun sangat sedikit kata Henray yang memperkenalkan dan menjual paket wisata untuk di Kalbar sendiri maupun di jual ke luar.

Baca: Tak Perlu Operasi Sedot Lemak, Ini 8 Cara Jitu Tiruskan Pipi

"Pontianak dan Kubu Raya saja potensi pasar untuk perjalanan wisatanya sangat besar. Itu perlu digarap maksimal dengan penyediaan paket yang menarik dan lainnya. Di sini juga kan banyak orang luar yang bekerja dan itu perlu digarap," ujarnya.

Menurutnya dari 24 stan yang disediakan pihaknya dalam fair tersebut, separuh dari itu diisi oleh Sarawak Tourism Board (STB), Malaysia. STB sendiri sangat berminat untuk mempromosikan wisatanya di Kalbar sehingga 50 persen stan yang ASITA sediakan diborong.

Nugroho berharap melalui kegiatan tersebut segala potensi yang ada tergali dengan maksimal sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hal itu dikarenakan dampak bergeliatnya sektor wisata sangat luas dan langsung dirasakan juga oleh masyarakat.