Sebelum Meninggalkan Indonesia, Atlet Asian Para Games 2018 Tulis Pesan di Bandara Soekarno-Hatta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para atlet penyandang disabilitas yang baru saja berlaga di Asian Para Games 2018 menuliskan kesannya pada Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Melalui sebuah wall of fame, mereka menyampaikan kesannya sebelum bertolak ke negaranya masing-masing. Direktur Arrival, Depature, Logistic Inapgoc, Andrianto, mengatakan, wall of fame sengaja disiapkan untuk merekam kesan semua kontingen.

Ada tiga kanvas yang disiapkan untuk tempat para atlet dan ofisial membubuhkan tanda tangan dan tulisannya. "Ada tulisan 'Big Thanks for Indonesia' dari tim Uni Emirat Arab. Sementara itu, atlet Iran, Olad Mahdi, menuliskan kata-kata 'See you, bravo Indonesia'.

Terdapat pula tulisan 'Dengan Keterbatasan Atlet Indonesia Tetap Semangat'. Bahkan, ada tulisan 'Asian Para Games cool' dan 'U rock guys'," ucap Andrianto melalui keterangan tertulis Inapgoc, Selasa (16/10/2018).

Menurut Andrianto, sejak Minggu (14/10/2018) hingga Senin (15/10/2018), dilaporkan sudah lebih dari 3.000 atlet yang kembali ke negaranya.

Wall of fame berisi tanda tangan dan tulisan kesan para atlet disabilitas yang berlaga di Asian Para Games 2018.

Wall of fame terpasang di Bandara International Soekarno-Hatta.(INAPGOC) Para atlet dan ofisial meninggalkan Indonesia melalui Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Arus kepulangan para atlet disebut masih akan berlangsung hingga Kamis (18/10/2018).

"Arus kepulangan para atlet dan ofisial terus menjadi perhatian Inapgoc dan komunitas Bandara Soekarno-Hatta hingga semuanya dengan selamat meninggalkan Indonesia," ucap Andrianto. Asian Para Games berlangsung di Jakarta pada 6-13 Oktober 2018. Ini merupakan penyelenggaraan Asian Para Games ketiga, sebelumnya berlangsung di Guangzhou, China pada 2010, dan Incheon, Korea Selatan, pada 2014. Asian Para Games selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, China, pada 2022.

