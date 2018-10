Mahasiswa Akuntansi FEB Untan Akan Gelar Kejuaraan Basket

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak akan menggelar kejuaraan bola basket pada 9-15 November mendatang di GOR Perbasi Pontianak.

Ketua Panitia Sirrul As Rar mengatakan adapun kategori yang akan dipertandingkan di antaranya kategori mahasiswa sebanyak 12 tim. Pelajar SMA 12 tim. Umun basket 3x3 sebanyak 32 tim.

Baca: PASI Pontianak Targetkan 25 Medali Porprov

Baca: Hari ini Anggota KPU Kabupaten dan Kota Tambahan Pasca Putusan MK Dilantik

Adapun pembukaan pendaftaran dimulai 17 september hingga 27 oktober. Pendaftaran dapat dilakukan di gedung PPAK Fakultas Ekonomi.

"Event ini dalam rangka mempererat hubungan antar angkatan pada jurusan akuntansi FEB Untan," ujarnya selasa (16/10/2018)

Adapun tujuan kegiatannya yaitu untuk membagi semangat dari mahasiswa Akuntansi kepada masyarakat, untuk menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap sesama peserta maupun panitia, meningkatkan interaksi terhadap olahraga basket dan menumbuh kembangkan minat untuk berkompetisi.

" Dan juga sesuai dengan tema kita yaitu "Show your ability to build sportifity and solidarity"," pungkasnya.