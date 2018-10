Jelang Porprov Pobsi Kalbar Fokus Selesaikan Data Atlet

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Persiapan pesta olahraga Porprov 2018, juga terus dilakukan Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kalimantan Barat, yang saat ini tengah proses entry my name dan by number atlet ditingkat Kabupaten dan Kota.

Sekretaris Pobsi Kalbar, Rusdi mengatakan pihaknya memberi batas waktu Pobsi Kabupaten dan Kota untuk menyelesaikan entry by name dan by number hingga 30 Oktober mendatang.

Data ini meliputi nama-nama atlet dan nomor apa saja yang bakal diikuti pada Porprov Kalbar XII pada 17 November mendatang yang akan berlangsung di rumah biliar Pobsi Kalbar.

"Kita sudah mengintruksikan seluruh Pengcab untuk menuntaskan pengiriman data atlet dan nomor pertandingan," ujarnya Selasa (16/10/2018)

Dia mengatakan cabor biliar mempertandingkan beberapa kategori mulai dari disilpin A dengan nomor 8 ball, 9 ball, 8 & 9 ball double, disiplin B terdiri dari nomor 10 ball dan 15 ball, serta mix double.

Sementara kategori non pool ditandingkan nomor english biliar dan snooker.

Dijelaskanya pada Porprov kali ini, setiap atlet hanya boleh mengikuti satu kategori pertandingan, sehingga tidak ada daerah yang bakal mendominasi raihan medali.

"Jadi sekarang sudah dibagi. Kalau atlet itu udah main di desiplin A, tidak boleh main di disiplin B jadi tidak ada nanti atlet kabupateb atau kota yang dominan medali," ujarnya

Porprov kali ini masih akan diramaikan sejumlah atlet yang tampil membela Kalbar diajang PON Jabar. Nama-nama atlet tersebut di antaranya Silviana, Rico Herman, Syahroni, Ivan siap bersaing dengan atlet -atlet potensial lainya.