PCNU Kota Pontianak Mantapkan Persiapan Sambut Hari Santri Nasional dan Adakan Jalan Sehat

M Syukron

Aktivis Muda Nahdlatul Ulama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) kota Pontianak akan mengadakan Hari Santri Nasional (HSN) dengan tema besar “Bersama Santri Damailah Negeri”.

Acara yang rencananya digelar pada hari Ahad 21 Oktober 2018, pada jam 06.00 di Halaman Masjid Mujahidin Kota Pontianak Kalimantan Barat, itu dalam rangka Menyambut Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 22 Oktober 2018.

Ketua Panitia Pelaksana Peringatan HSN 2018, Lora Husni mengatakan bahwa "acara ini akan diikuti 10 ribu orang sesuai sebaran kupon yang tersebar yang berasal dari santri dan masyarakat umum.

Acara jalan sehat dan karnaval santri akan menyediakan hadiah berupa doorprize, throphy dan bisaroh, kegiatan ini menyediakan doorprize utama, umroh, memari es, televisi dan lainnya.

Pendaftaran bisa di kantor NU Jl. Paralel No 9b Pontianak Timur. Atau hub. M. Huda. No hp. 082149629958, Agustin Isnaini. No. Hp. 089612827498.