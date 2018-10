New Honda CB 150 R StreetFire Mampu Dipacu Hingga 125 KM Namun Tetap Irit Bahan Bakar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Honda memilih menyematkan mesin 150cc, DOHC 4 katup, 6 kecepatan, berpendingin cairan (liquid-cooled) pada line up teranyarnya, New Honda CB150R StreetFire. Mesin ini, disebut memiliki performa tinggi di setiap putaran.

Hal ini diungkap sebagaimana rilis yang diterima www.tribunpontian.co.id, di sela agenda peluncuran New Honda CB 150 R StreetFire, di Ayani Megamal Pontianak, Minggu (14/10/2018).

Mesin tersebut, diklaim mampu berikan akselerasi mencapai 10,5 detik (0-200m). Model ini pun dapat dipacu hingga 125 Km/jam dan menghasilkan tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dengan metode ECE R40 mencapai 40,5 km/l atau dengan metode pengetesan EURO 3.

New Honda CB150R StreetFire Special Edition hadir dengan 3 warna. Yakni Honda Racing Red, dengan harga OTR Rp 29.520.000 warna baru Fury Mat Red dan Raptor Mat Black yang dipasarkan dengan harga OTR Rp 29.040.000,-..

Sementara itu New Honda CB150R StreetFire tipe Standard hadir dengan 2 warna yaitu Wild Black dan Macho Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Pontianak Rp 27.940.000.