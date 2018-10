2 Tipe Ada 5 Pilihan Warna, Berikut Harga New Honda CB 150 R StreetFire Terbaru

Unit Honda New Honda CB 150 R StreetFire, diperkenalkan kepada publik lewat agenda launching di Ayani Megamal Pontianak, Minggu (14/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Honda memperkenalkan kembali sepeda motor sport andalannya, New Honda CB 150 R StreetFire.

Membawa sejumlah perubahan menarik, sepeda motor teranyar dari ini digadang siap memanjakan konsumen peminat naked sport bike dengan sensasi istimewa.

Marketing and Promotion Astra Motor Pontianak, Prastya Agusta, dalam agenda launching motor ini, Minggu (14/10/2018) lantas mengungkapkan, sepeda motor ini ditawarkan kepada konsumen dengan dua tipe. Keduanya yakni New Honda CB 150 R StreetFire (standard) dan New Honda CB 150 R StreetFire Special Edition (SE).

Berikut kami tampilkan detailnya, lengkap dengan harga masing-masing :

# New Honda CB 150 R StreetFire (standard)

1. Macho Black

2. Wild Black

Harga : Rp 27,94 juta / unit *

# New Honda CB 150 R StreetFire Special Edition (SE)

1. Fury Metal Red

2. Honda Racing Red

3. Raptor Mat Black

Harga : Rp 29,04 juta / unit *.

Data : Astra Motor Pontianak.