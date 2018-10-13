Liga 1 Indonesia

LIVE BOLA PSIS Vs Barito Putera Sedang Berlangsung, Baru 5 Menit PSIS Sudah Unggul

PSIS Semarang pun langsung mengambil inisiatif serangan. Serangan pertama berujung gol di menit ke '5 melalui sundulan.

LIVE BOLA PSIS Vs Barito Putera Sedang Berlangsung, Baru 5 Menit PSIS Sudah Unggul
Screenshot vidio.com
PSIS Vs Barito Putera sedang berlangsung. 

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung babak pertama lanjutan Liga 1 Indonesia 2018 pekan ke-25, anyara tuan rumah PSIS Semarang versus Barito Putera, di Stadion Stadion Moch Soebroto, Magelang, Sabtu (13/10/2018) mulai pukul 15.30 WIB.

PSIS Semarang pun langsung mengambil inisiatif serangan. 

Serangan pertama berujung gol di menit ke '5 melalui sundulan.

Anda bisa mengikuti secara langsung jalannya laga Perseru Vs Persela melalui tautan live YouTube dan live score berikut ini:

Klik: Link Live YouTube PSIS Vs Barito Putera

Klik: Link Live YouTube PSIS Vs Barito Putera

Klik: Link Live Score PSIS Vs Barito Putera

Klik: Link Live Score PSIS Vs Barito Putera

Laga PSIS Vs Barito Putera juga bisa anda saksikan secara live streaming di Vidio.com.

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Tags
Liga 1 Terkini
Live Streaming Liga 1
PSISDay
BaritoDay
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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
Sumber: Tribun Medan
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