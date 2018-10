Anggota Kodim 1205/STG Melaksanakan Tes Samapta Periodik II Tahun 2018 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Anggota Kodim 1205/Sintang mulai dari tingkat Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama mengikuti Tes Periodik II T.A 2018 yang dilaksanakan di Stadion Baning Sintang, Jalan YC Oevang Oeray, Kabupaten Sintang, Kamis (11/10/2018) pagi.

Komandan Kodim (Dandim) 1205/Stg, Letkol Inf Rachmat Basuki mengatakan bahwa Tes Samapta ini merupakan program rutin dari komando atas.

Dalam pelaksanaan kegiatan kesamaptaan tersebut, personel terlebih dahulu dicek kesehatannya oleh tim kesehatan dari Denkesyah 12 - 04 - 01/Sintang serta mendapat pengawasan dari Jasmani Korem 121/Abw.

Pelaksanaan Samapta ini meliputi Samapta A dan B. Samapta A yakni lari sejauh 3200 M dan tes kesegaran B meliputi Pull Up, Sit Up, Push Up selama 1 menit serta Shuttle Run (Lari angka delapan-Red).

Sementara untuk pelaksanaan renang dasar militer akan dilaksanakan di Kolam Renang Baliomoro, Jumat (12/10/2018) pagi.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina kemampuan personel Kodim 1205/Sintang guna menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI AD terutama di wilayah Kodim 1205/Sintang," jelas Dandim 1205/Sintang.

Dengan kegiatan test samapta periodik ini, dapat mengukur dan mengetahui kemampuan jasmani personel TNI khususnya di jajaran Kodim 1205/Sintang setiap enam bulan sekali, apakah meningkat atau sebaliknya menurun.

"Hal ini sangat bagus sekali bagi prajurit yang akan melaksanakan usul kenaikan pangkat maupun sebagai kelengkapan adminitrasi mengikuti pendidikan dalam alih golongan, dan dalam menunjang program lainnya," pungkasnya.