Rossa Ulang Tahun Ke-40, Afgan Kasih Ucapan Spesial, Panggilan Romantis?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Rossa tepat Selasa, 9 Oktober 2018 kemarin jadi hari yang spesisal karena berulang tahun yang ke 40.

Pelantun lagu Ayat-Ayat Cinta itu merayakan hari ulang tahunnya, ucapan selamat bertambah usia datang mengalir dari teman-temannya sesama artis, termasuk Afgan.

Sayangnya, dimemon bahagia tersebut Rossa diketahui tidak sedang berada di Jakarta.

Rossa tengah berada di Sydney, Australia bersama sahabatnya Tasya Kamila.

Penyanyi berkacamata, Afgan Syahreza memberikan doa untuk Rossa lewat akun Instagramnya.

Dengan memposting foto yang menunjukkan kebersamaannya dengan Rossa, Afgan menuliskan serangkaian doa bagi mantan istri Yoyok padi itu.

Dari akun Instagram @afgansyah.reza, Afgan memberikan panggilan special, yaitu Bubu.

"Happy birthday, bubu! May Allah bless you always. Enjoy Sydney ????

In the spirit of your bday, i’m gonna share a few of not so flattering pictures of us," tulis akun @afgansyah.reza dalam unggahan tanggal 9 Oktober 2018.

Lucunya, Afgan yang dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Rossa itu, mengaku kalau foto tersebut tidak begitu bagus.

