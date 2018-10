Pengamat Kebijakan Publik: Wajar Bang Midji Tak Percaya Kredibilitas M Zeet Hamdi Assovie

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Kebijakan Publik Untan Erdi Abidin mengatakan adannya polemik yang berkelanjutan antara Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Sekda Definitif, M Zeet Hamdi Assovie.

"Saya melihatnya lantaran Bang Midji melihat pada kredibilitas dari yang bersangkutan itu sendiri," ujarnya.

Sebetulnya banyak rentetan yang terjadi sehingga sampai pengusulan surat pada pemerintah pusat oleh Bang Midji untuk memberhentikan Sekda Kalbat itu.

Pasca ditetapkannya tidak ada perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD.P) saya mendukung sepenuhnya sikap Gubernur Sutarmidji untuk tidak memfungsikan Sekda definitif yang juga saya anggap tak mau mengakomodir visi dan misi pembangunan Kalbar 2018-2023 saat dilakukan penyusunan perubahan pada APBD.

Polemik ini juga telah terjadi sejak Bang Midji mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur dan sikap Sekda saat itu memang tidak menginginkan Sutarmidji menang.

"Jadi, wajar bilamana Bang Midji tidak percaya akan kinerja Sekda definitif di masa kepemimpinannya," ucapnya.

Kepercayaan pemimpin pada para pembantunya itu penting karena itu akan berkaitan dengan kredibilitas Gubernur itu sendiri.

Saya dapatkan teori ini dari Buku "Credibility: How Leaders Gain and Lose It, Why People Demand It" oleh James M. Kouzes dan Barry Z. Posner yang terbit tahun 2014.

Menurut saya, gubernur bisa saja membiarkan Sekda itu tidak diberi pekerjaan sampai masa enam bulan sejak pelantikannya.

Mungkin pilihan itu akan lebih bijak untuk mengakhiri polemik antara Gubernur dan Sekda saat ini.

Banyak contoh sudah, tidak hanya terjadi di Kalbar, tetapi juga pada pemerintahan daerah lainnya di Indonesia. Di Kalbar diantaranya pernah terjadi di Kota Singkawang, Kubu Raya dan Sambas dimana sekda dapat saja dilangkahi oleh pimpinan daerah. Sekda Kalbar ini juga dulu pernah menjadi Sekda di Kota Singkawang dimana sahabatnya Awang Ishak menjadi walikota.

Gubernur, Walikota atau Bupati dapat mendisposisi tugas-tugas pemerintahan rutin kepada pelaksana teknis lainnya sehingga pada akhirnya peran sekda tidak berfungsi atau terlangkahi, namun pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan "mengabaikan" peran sekda, maka gubernur harus berkerja keras untuk mengontrolnsemua pekerjaan sekda dapat dilaksanakan oleh pejabat teknis yang juga adalah para pembantu gubernur.

"Sekda semestinya paham posisi dan kedudukannya. Ia adalah pembantu Gubernur dan oleh karena itu, sikap sekda semestinya tidak merasa "diatas gubernur" dan ia semestinya "mengalah" dengan menunjukkan sikap kooperatif. Sekda definitif semestinya dapat mengambil hati gubernur yang pernah dilukainya itu," jelasnya.