LIVE Liga 2 Gresik United Vs PSBS Biak Sedang Berlangsung, Pertarungan Zona Merah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung laga pekan ke-21 Liga 2 Indonesia Wilayah Timur antara tuan rumah Gresik United Vs PSBS Biak, Rabu (10/10/2018) mulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa mengetahui jalannya laga melalui link live score di artikel ini.

Fakta pra-pertandingan

* PSBS Biak telah jalani 4 laga beruntun tanpa seri.

Link Live Score

LINK 1: Gresik United Vs PSBS Biak

5 Pertandingan Terakhir GRESIK UNITED

04.10.18 (L2) Gresik United Vs Persiba Balikpapan 2 : 1

29.09.18 (L2) PSMP Mojokerto Vs Gresik United 2 : 0

25.09.18 (L2) Gresik United Vs Madura FC 1 : 1

20.09.18 (L2) Gresik United Vs Kalteng Putra 2 : 1

15.09.18 (L2) Gresik United Vs Persiwa Wamena 2 : 1