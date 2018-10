Jorge Lorenzo Jalani Recovery Cidera, Ini Video Detik-detik Motor Ducati Terbelah di MotoGP Thailand

Jorge Lorenzo Jalani Recovery Cidera, Ini Video Detik-detik Motornya Terbelah di MotoGP Thailand

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pebalap Ducati, Jorge Lorenzo, menjalani masa-masa pemulihan dari cedera pasca kecelakaan mengerikan di MotoGP Thailand 2018 kemarin.

Sejumlah aktivitas terkait dengan recoveri kesehatannya itu, diunggah Lorenzo di akun twitter miliknya, @lorenzo99, Rabu (10/10/2018).

Dalam sebuah foto, tim medis terlihat sedang memeriksa lengan dan bahu kiri Lorenzo.

Saat dilakukan pemeriksaan itu, Lorenzo seperti menahan sakit.

Kedua bibirnya mengatup rapat. Wajahnya setengah meringis kesakitan.

Ada tiga foto yang diunggah terkait pemeriksaan lengan, siku, dan bahu Lorenzo ini.

“Step by step. Rehab mode,” tulis Lorenzo.

Pada unggahan lainnya, Lorenzo mengunggah dirinya sedang berlatih untuk pemnulihan di kolam renang.

“Back to work. Here we go! #training #recovery,” cuit Lorenzo.