Pontianak Sukses Jadi Tuan Rumah Konvensi FGBMFI Kalimantan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) Kalimantan Tahun 2018 baru saja sukses diselenggarakan, di Hotel Santika Pontianak, 5-6 Oktober 2018.

Acara yang mengundang para pebisnis dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan barat, dihadiri juga peserta dari area Kalimantan lainnya, Jakarta dan Malaysia.

Ketua panitia Konvensi FGBMFI Kalimantan 2018, Tony T Suhanny, menjelaskan ajang ini untuk mempersatukan semua anggota FGBMFI di seluruh Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam satu acara akbar yang diisi dengan live testimony dan teachings dari tujuh pembicara.

"Ada sekitar 275 peserta yang menghadiri kegiatan ini. Konvensi ini mengusung tema Breakthrough In Your Finance yakni dengan mengandalkan dua jurus kunci, yakni Just Believe and Doing The Will Of God," ungkapnya.

Dia menjelasakan visi FGBMFI yakni mempersatukan para pengusaha-pengusaha Kristen interdenominasi seluruh Kalimantan dan membawanya kepada Tuhan.

Kegiatan diawali dengan Teaching dan Training FGBMen Kalimantan Non Kalbar yang diikuti oleh Fellowship Regional Board Kalbar, serta dengan ditandai pemukulan gong kegiatan konvensi tersebut.

Dia menuturkan kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan disambut dengan sangat antusias oleh peserta konvensi. Tak ketinggalan juga peran serta istri anggota FGBMFI atau yang disebut LoF (Ladies Of The Fellowship) yang merupakan wadah bagi para istri untuk dapat berbagi kasih, pengalaman dalam hidup serta menopang visi misi FGBMFI yang dijalankan sebagai anggota FGBMFI.

Di akhir kegiatan dilakukan penarikan grand prize serta penentuan tuan rumah konvensi 2019. (*)