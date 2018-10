Jaga Kesehatan Jasmani, Polres Singkawang Laksanakan Tes Kesamaptaan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani personilnya, Polres Singkawang melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) berkala di Polres Singkawang, Selasa (09/10/2018).

Pelaksanaan kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh personel baik Polres Singkawang maupun Polsek jajaran mulai dari pangkat brigadir hingga perwira.

Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu lari selama 12 menit, sit up, pull up, push up dan shuttle run. Sebelum tes dimulai terlebih dahulu diawali dengan dilaksanakan pemanasan dengan gerakan-gerakan yang cukup ringan.

Kegiatan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) ini merupakan kegiatan rutin yang di laksankan selama 6 bulan sekali oleh Personil Polres Singkawang dan merupakan program kerja Bag Sumda Polres Singkawang untuk mengukur kemampuan anggota di bidang jasmani serta sebagai syarat utama untuk kenaikan pangkat anggota.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) ini dapat menjaga kebugaran jasmani anggota agar tetap prima sehingga dapat mengemban tugas Kepolisian dengan maksimal sebagaimana tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat” Ucap Kabag Sumda Polres Singkawang Kompol Abdullah Sani. (*/doi)