Mau Gratis 12 Kali Fitness di AM Gym, Miliki TFC Premium

Owner AM Gym dan management Tribun Pontianak usai MoU di AM Gym Fitness Center, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Sepakat 6 Ruko 1 A-B

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tribun Pontianak dan AM Gym Fitness Center melanjutkan kerjasama dengan kembali dilakukannya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai merchant Tribun Family Card (TFC) Premium di AM Gym Fitness Center, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Sepakat 6 Ruko 1 A-B.

Owner AM Gym Fitness Center, Yudi A Lumintang berharap kedepan semakin banyak masyarakat yang mengenal AM Gym.

"Kita juga berharap semakin banyak member yang memanfaatkan benefit ini. Promosi program ini harus lebih gencar sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal AM Gym sebagai pusat kebugaran di Kota Pontianak dan merchan lainnya," ujarnya.

Baca: Doni Tahanan Tujuan Narkoba Dalam Deodoran Ternyata Otak di Balik Kasus Lain

Bagi pemilik kartu TFC Premium, AM Gym Fitness Center memberikan fasilitas gratis fitness sebanyak 12 kali setahun. AM Gym Fitness Center memiliki berbagai alat fitness lengkap diantaranya treadmill, dumbbell, barbell, tricep machine, static bicycle, shoulder press machine dan beberapa alat lainnya.

Yudi mengatakan beberapa keunggulan AM Gym diantaranya alat-alatnya terbaru dan merek-nya ternama seperti impulse, sterling dan plamax. Untuk fitness menyediakan pilihan harian hanya Rp 30 ribu. Ada juga member Rp350 ribu per bulan.

Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak Julia Lorrains mengucapkan terimakasih kepada AM Gym Pontianak atas kerjasama sebagai merchant TFC Premium yang memberikan benefit kepada member TFC Premium.

TFC Premium punya ragam manfaat. Cukup daftar Rp800 ribu per tahun, pemilik TFC Premium bisa nikmati berbagai fasilitas premium gratis dan diskon di merchant-merchant Tribun Group seluruh Indonesia selama setahun.

Baca: Sempurnakan DPTHP, Effian Harapkan Partisipasi Semua Pihak

Pemilik kartu TFC Premium juga mendapatkan gratis langganan koran selama setahun penuh dan akses e-paper Tribun lebih awal.

Info update merchant TFC Premium gratis dapat diakses melalui website www.tribunfamilycard.com.

Untuk menjadi member kartu TFC Premium, silahkan menghubungi 081351612000 atau langsung ke Kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya Dalam Nomor 24 Pontianak.

Pengguna Kartu Member TFC Premium akan mendapat berbagai manfaat berikut;

*Asia Jaya Motor (Jl. Adi Sucipto)

Setiap penggunaan Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis CUCI MOBIL Bagian Luar maksimal 5 kali setahun. Seharga @Rp.40.000

Scuto Pontianak (Jl. Imam Bonjol no.461-B)

Setiap penggunaan Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis CUCI MOBIL Bagian Luar maksimal 5 kali setahun @Rp. 40.000.

*Mythic Carwash ( Jl. Dr. Sutomo No.47)

Setiap penggunaan Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis CUCI MOBIL Bagian Luar maksimal 5 kali setahun @Rp. 40.000.

*Ory Carwash ( JL.Suwigyo no.88 )

Setiap penggunaan Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis CUCI MOBIL Bagian Luar maksimal 5 kali setahun @Rp. 40.000.

*Hotel Kapuas Palace Pontianak

Setiap penggunaan Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis Renang seharga @Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari dari pukul 08.00-17.00 WIB selama setahun

*Hotel Harris Pontianak

Setiap penggunaan Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis Renang seharga @Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari dari pukul 08.00-17.00 WIB selama setahun ( berlaku senin – jumat tidak berlaku di hari sabtu, minggu dan hari libur Nasional )

*Sakura Laboratorium Klinik (Jl. Ayani 1 deretanRM.Pak USU)

Setiap penggunan Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Pemeriksaan Laboratorium gratis maksimal 2 kali setahun, berupa paket yang terdiri dari pemeriksaan Gula Darah Puasa, Kolesterol Total, Asam Urat dan pemeriksaan tekanan darah

*Optik Pvsat (JL. M.Yamin-Kota Baru)

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis Lensa maksimal 3 (tiga) kali ganti seharga @Rp. 200.000 dalam 1 (satu) tahun

*Dengan ketentuan Pergantian lensa dilakukan 3 bulan sekali.

*Hotel Aston Pontianak

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapat salah satu fasilitas 1 Cangkir Kopi Pancong di Garden Loungeatau1 Porsi Dim Sum di Dynasty Restaurant setaiap hari selama 1 tahun*Transaksi hanya Berlaku Senin-Jumat (tidak berlaku Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional)

*Hotel Golden Tulip Pontianak

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas gratis Coffee setiap hari selama 1 tahun di Copacabana Pool, Lounge and Bar Hotel Golden Tulip. *Transaksi hanya Berlaku Senin-Jumat (tidak berlaku Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional)

Nakamura Pontianak (Di Seberang Jl. Sulawesi)

Setiap pengguna Kartu Member mendapatkan Gratis Terapi Seitai Jepang (selama 30 menit), maksimal 6x setahun @Rp. 55.000 (Transaksi hanya berlaku setiap hari Senin-Jumat dan tidak berlaku di harilibur nasional)

*Martalena Spa (Jl. Paris 2 komp Cassa Paris No.6 B)

Setiap pengguna Kartu Member mendapatkan fasilitas Gratis Nature Face Satu Bulan Sekali @Rp. 100.000 selama satu tahun (maksimal 12 kali Setahun)

*Tata Beauty Salon & Skin Care (JL.Purnama 2 Komp. RukoWahana Square Blok B No. 6)

Setiap penggunaan Kartu Member mendapatkan fasilitas Gratis Korea Total *Cleansing Face Care maksimal 6 kali setahun seharga @Rp.50.000

*Am Gym (Jl. Dr. WahidinGg. Sepakat 6 Ruko 1-G – 0811 569 010)

Setiap penggunaan Kartu Member mendapatkan fasilitas Gratis Fitnes maksimal 12 (dua belas) kali setahun seharga @Rp. 30.000

*Coco Beans Cafe & Resto ( Jl. HRA. RAHMAN NO. 1 & 2, Sui Jawi Dalam)

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis 1 porsi spaghetti bolognese maksimal 6 kali selama setahun seharga @Rp. 32.000,-

*Bakul Desa (Jl. Tabrani Ahmad no. 88)

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis 1 porsi Nasi Paket Ayam Bakar maksimal 6 kali selama setahun seharga @Rp. 25.000,-

*Annaya Barbershop (Jl. M. Sohor Gg. Mekar)

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis Potong Rambut maksima l3 kali selama setahun seharga @Rp. 30.000,-

*Dassollen Barbershop ( Jl.Paris 2 Komp Pemda 3 No.3)

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis Potong Rambut maksima 3 kali selama setahun seharga @Rp. 40.000,-

*Jon’s Barbershop ( Jl. Johar no.90 E )

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis Potong Rambut maksima 3 kali selama setahun seharga @Rp. 45.000,-

Kid Cafe And Resto (JL. AR. Saleh/BLKI no. 1 dan 3A)

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis 1 Porsi Pisang Goreng Pasi rmaksimal12 kali selama setahun seharga @Rp. 13.200,-

*J-kay Cafe And Resto (JL. Prof. M. Yamin no. 3)

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis 1 Potong Ayam Cabe Ijo maksimal12 kali selama setahun seharga @Rp. 17.000,-

*Saung Jawi (Jl. HRA. Rahman Gg. Kinibalu No. 3-Sungai Jawi)

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis 1 Potong Ayam Goreng maksimal 12 kali selama setahun seharga @Rp. 20.900,-

*Unique Cafe (JL. KHA. Dahlan)

Setiap pengguna Kartu Member TFC (Tribun Family Card) Premium mendapatkan fasilitas Gratis 1 Porsi Jamur Kriuk Cowboy maksimal 12 kali selama setahun seharga @Rp. 12.000

*Premium Spa (Jalan Teuku Umar) Member TFC Premium akan mendapatkan benefit berupa free tradisional massage sebanyak 3 kali dalam setahun.