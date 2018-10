Hadiri Peringatan Hari Batik Nasional ILP, Ini Harapan Sukiryanto

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalbar Sukiryanto mengatakan, batik merupakan salah satu perekat bangsa sekaligus menjadi simbol persatuan.

Dengan batik, strata sosial baik kaya maupun miskin tidak lagi ada. Karena batik itu sendiri menunjukkan kolektivitas dan kebersamaan.

“Batik ini tidak hanya sekadar karya besar bangsa ini ataupun pakaian. Lebih dari itu adalah simbol persatuan dan menjadi simbol tidak adanya perbedaan strata sosial di masyarakat kita,” ujarnya saat menghadiri acara peringatan Hari Batik Nasional yang diselenggarakan Ikatan Lanceng Peraben (ILP) Kalbar di Gedung Teater IAIN Pontianak, Sabtu (6/10/2018) malam.

Ia mengungkapkan, batik yang kini dikreasi menjadi pakaian, semua lapisan masyarakat sudah sangat terbiasa mengenakannya.

Bahkan, batik tidak cuma dipakai pada setiap 2 Oktober di mana itu menjadi peringatan Hati Batik Nasioanal, tapi di berbagai kesempatan batik sudah menjadi pakaian yang lumrah pakai.

Momentum Hari Batik Nasional ini dilaksanakan ILP Kalbar dengan mengadakan berbagai even lomba.

Di antaranya fashion show kreasi batik, lomba melukis batik, pertunjukan pencak silat, dan lomba swafoto.

Sukiryanto berharap, kegiatan ini bisa menjadi even tahun oleh ILP. Sebab dengan kegiatan tersebut dapat lebih memperkenalkan dan mendongkrak popularitas batik itu sendiri.

“Saya berharap even semacam ini akan menjadi acara tahunan yang akan mendongkrak popularitas batik,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, batik telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tak benda warisan manusia (Presentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) oleh UNESCO.

“Nah apalagi dunia internasional telah mengakui dan tercatat di UNESCO. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia terlebih lagi generasi muda harus melestarikan warisan budaya bangsa kita,” tutur Sukiryanto.