Klasemen Sementara Liga 1 Gojek 2018 Sabtu (6/10/2018), Bali United Gagal Tempel Persib

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen sementara Liga 1 Gojek 2018 usai laga Arema FC vs Persebaya (1-0), PS TIRA Vs Bhayangkara FC (2-0), Sriwijaya FC Vs Bali United (3-2).

Dengan hasil ini Arema FC peringkat 11 dengan 31 poin dan Persebaya berada di peringkat 13 dengan 29 poin.

PS TIRA berada diperingkat 15 dengan 28 poin dan Bhayangkara FC berada di peringkat 4 klasemen dengan 36 poin.

Sementara itu, Sriwijaya FC peringkat 12 dengan 30 poin dan Bali United naik berada di peringkat 3 dengan 37 poin.

Hasil Buruk yang dituai Bali United gagal memperkecil jarak dari pemuncak klasemen Persib Bandung.

Persib Bandung baru akan bertanding melawan Madura United pada Senin (8/10/2018).

Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez, memastikan dua pemain andalannya, Dedi Kusnandar dan Febri Hariyadi tak akan dibawa ke Papua untuk menghadapi Madura United.

Keduanya diizinkan Gomez untuk bergabung bersama Timnas Indonesia.

"Semua pemain di tim akan kami bawa. Tapi Febri dan Dedi mereka akan tetap pergi ke tim nasional karena saya pikir itu lebih baik.

Saya respect tim nasional dan saya respect Indonesia jadi dia bisa pergi (ke timnas).