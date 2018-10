K City Camp 2018 di Re-Scheduled, Catat Tanggal Kehadiran Girlband GFriend dan CLC di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kamu suka K-Pop agaknya nggak boleh ngelewatin event yang satu ini.

Citilive Event akan menggelar K City Camp 2018 dengan bintang tamu GFriend dan CLC atau (Crystal Clear).

Event yang sedianya akan digelar Indonesia pada 28 November 2018 ini ternyata akan ditunda lho.

Hal ini karena bertepatan dengan hari kerja dan banyak yang mengaku sulit untuk datang.

Maka dari itu, Citilive Event pun akan menggelar event ini pada Minggu (9/12/2018) di Istora Senayan Jakarta.

Dilansir dari Kompas.com, dua Girlband asal Korea Selatan ini akan menghadiri Meet & Greet dan Special Stage di Istora Senayan Jakarta.

GFriend beranggotakan Sowon, Yerin, Eunha, Yuju,dan Umji terbentuk pada 2015 lalu di bawah naungan manajemen artis Source Music.

Mini album dan single lagu berjudul "Season of Glass" sebagai debut mereka membuat GFriend mendapat penghargaan sebagai Best New Female Artist 2015 dari Melon Music Awards.

Nama GFriend menjadi semakin populer di Korea dan negara Asia lainnya ketika mereka merilis mini album ke-6 yang berjudul Time for the Moon Nite yang berhasil terjual lebih dari 76,000 keping di Korea.