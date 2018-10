Laporan Wartawan Tribun Pontianak David Nurfianto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hasil pertandingan babak penyisihan PLN-Journalist Futsal Cup 2018, pelaksanaan pertandingan di lapangan Vigor Futsal Pontinak, Rabu (03/10/2018).

PLN-Journalist Futsal Cup 2018 ini menggunakan sistem setengah kompetisi, dimana terbagi 2 group.

Group A dihuni oleh 4 tim, sedangkan group B dihuni oleh 5 tim.

Pertandingan partai pertama group A mempertemukan Ruai TV vs PLN skor 2-4, Kompas/sonora VS Rakyat Kalbar skor 5-2 sedangkan pada group B mempertemukan Suara Pemred vs BUMN Journalist skor 6 - 3, group B Pontianak Post VS Tribun Pontianak skor 2-1.

Pertandingan partai kedua, group A Ruai TV VS Rakyat Kalbar skor 9-2, sedangkan group B BUMN Journalist VS Cyber Journalist skor 6-5, Suara Pemred VS Tribun Pontianak 8-4.

Pertandingan partai ketiga group B BUMN Journalist VS Pontianak Post 4-5, Cyber Journalist VS Pontianak Post 2-10, Cyber Journalist VS Tribun Pontianak 3-7.

Rekapan point pertandingan belum di rilis oleh panitia, oleh karena itu pemimpin klasemen group belum bisa diketahui. (mg1)