Hanya Digelar di 5 Kota se Indonesia, Meet and Greet 'Aruna dan Lidahnya' Persembahan Hal Spesial

Supervisor Youth and Community Telkomsel Branch Pontianak, Nur Syaiful Annas (kursi tengah depan ), dalam agenda meet and greet pemeran film Aruna dan Lidahnya, di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (02/10/2018)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Event meet and great pemeran film Aruna dan Lidahnya diselenggarakan Telkomsel hanya di 5 lokasi di Indonesia.

Menjadi satu dari 5 lokasi itu, event inipun disebut menjadi persembahan istimewa bagi customer setia Telkomsel di Kalbar.

"Spesial banget, karena ini (meet and greet) untuk pelanggan simPati yang ada di Kalbar," ujar Supervisor Youth and Community Telkomsel Branch Pontianak, Nur Syaiful Annas (tengah), dalam agenda meet and greet pemeran film Aruna dan Lidahnya, di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (02/10/2018).

Ia melanjutkan, selain di Pontianak ,meet and greet film besutan production house (PH) Palari Films itu, digelar di kota Padang. Juga di Malang, Bandung, serta Solo.

Bukannya tanpa alasan. Ia mengungkapkan, ada sekitar 3,3 juta pelanggan Telkomsel yang ada di Kalbar.

Event meet and greet yang kemudian berlanjut ke nonton bareng Dian Sastro dan juga Hanna Al Rasyid, itu bisa berikan kebahagiaan tersendiri bagi customer Telkomsel di Kalbar. Sekaligus menunjukkan komitmen Telkomsel untuk meningkatkan layanan digital bagi pelanggan

"Kami juga mengenalkan program digitalnya Telkomsel. Bisa dicek dengan cara ketik *500*36, Nanti akan dapat konten foto, video dan lainnya. Banyak di situ," pungkasnya.