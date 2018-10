Tips Membagi Waktu Dengan Seabrek Kegiatan Ala Mutiara, Dosen Cantik IAIN Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak , Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Punya seabrek kegiatan tentu bukan perkara mudah. Namun, kerepotan dan segala kesibukan itulah jalan bagi tindakan-tindakan besar yang pada akhirnya berbuah prestasi dan kontribusi bagi sesama.

Setidaknya, hal inilah yang dirasakan oleh Mutiara Intan Permatasari. Perempuan cantik yang juga akademisi IAIN Pontianak itu, mantap memilih aktif di berbagai kegiatan sekaligus guna mengisi masa muda dengan kejayaan dan kontribusi besar baik sesama.

"Repot pasti, sulit iya. Namun bukan berarti tidak mungkin," ujarnya, Selasa (02/10/2018.

Baca: KPU Sekadau Gelar Rakor Pencermatan Bersama DPTHP 1

Konsep sulit namun bukan tak mungkin setidaknya menunjukkan bahwa ada celah yang selalu bisa diupayakan dalam membagi waktu. Khususnya untuk beberapa aktivitas dalam sehari-hari.

Iapun lantas membagikan tips yang biasa dilakukannya, agar semua kewajiban dapat tertunaikan dengan baik.

"Selalu ada pelangi dalam badai sekalipun. Maksud saya, membuat skala prioritas itu sangat perlu dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari," ungkapnya.

"Kalau pekerjaan mengajar sudah ada road mapnya selama satu semester, ya begitu pula dengan kegiatan lainnya, baik domestik alias ranah rumah, maupun luarnya. Jangan memaksakan, tanya pada diri sendiri "do i capable on this?". Jangan hanya fokus pada hasil, perhatikan proses, enjoy it," katanya melanjutkan.