Ketua MUI Sambas: Generasi Muda Harus Tahu Sejarah Pengkhianatan PKI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua MUI Kabupaten Sambas H Syamsuri mengatakan generasi muda harus tahu dengan sejarah pengkhianatan PKI.

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, PKI dua kali melakukan pemberontakan terhadap NKRI.

Yang pertama dilakukan pada tahun 1948 dan yang kedua pada tahun 1965. Dalam pemberontakan tersebut, mereka membunuh ulama dan tokoh-tokoh islam. Tidak hanya Itu, mereka juga melakukan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal yang memiliki kontribusi pada kemerdekaan Indonesia.

"Sangat penting, PKI dua kali memberontak itu tahun 1948 dan 1965. Mereka babat habis para ulama, tokoh-tokoh Islam, dan orang yang fanatik dengan agama dibunuh semua. Jenderal-jenderal yang memiliki kontribusi untuk kemerdekaan Indonesia dibunuh, karena dia (PKI) ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis," ujarnya, Senin (1/10/2018) di kantor Bupati Sambas, sesaat setelah upacara hari Kesaktian Pancasila.

Ia menambahkan, pada waktu itu kiblat komunis di Indonesia adalah ke komunis Rusia. Atas dasar itu, umat Islam merasakan bahwa pergerakan itu sangat berbahaya sekali apabila di biarkan.

Maka dengan membaca sejarah tersebut, apakah mereka bisa kembali lagi?

"Be we camback agains? Maybe or not? Maybe! Any time, dengan silent operasion. So, mereka sedang menyusup dimana setiap lini instansi," sambungnya.

"Bahkan anak-anak PKI ini ingin kembali, merehabilitasi nama-nama orang tuannya, dengan ingin PKI kembali dan tidak disalahkan. Ini yang kita tantang, dan kita tidak rela walaupun setapak pun bumi ini di kuasai oleh komunis," tambah Ketua MUI Kabupaten Sambas ini.

Dalam sejarah komunis di Rusia. Menceritakan bahwa sejarah kelam komunis itu luar biasa, di Rusia ratusan ribu masjid di hancurkan, ulama di bunuh dan ulama dipaksa bahkan dikonstasikan di Siberia dibawah suhu lima derajat Celcius.