Pernah Bermain untuk Indonesia, Pebulutangkis Chou Tien Chen Sampaikan Duka Untuk Korban Gempa Palu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Korea Open 2018 masuki babak final pada Minggu (30/9/2018).

Indonesia mengirimkan satu wakil, Tommy Sugiarto, di final tunggal putra.

Tommy dihadapkan dengan unggulan keempat asal Taipei, Chou Tien Chen.

Chou Tien Chen bukan sosok atlet baru di mata penggemar bulutangkis Indonesia.

Atlet 28 tahun tersebut dulu pernah membela klub Musica Champions di ajang Djarum Superliga Badminton Indonesia 2013, melansir Kompas.com.

Sebelum tampil melawan Tommy, Chou mengunggah sebuah video melalui akun Instagram-nya.

Chou yang memakai jersey warna merah/hitam sampaikan sebuah pesan.

"Hay, I'm Chou Tien Chen, player from Chinese Taipei.

I heard Indonesia has big earthquake, many people get hurt.

I'm really sad, may God bless Indonesia.