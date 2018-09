Riil Hijrah Gelar Gala Premiere Film Nikah Zaman Now di Pontianak

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Komunitas Riil Hijrah menggunakan media film untuk berdakwah mensyiarkan islam bagi seluruh kalangan terutama para generasi muda sehingga nantinya dapat menjadi pribadi muslim yang bertaqwa dan ta’at kepada Allah SWT.

Film Nikah Zaman Now (Nizan) merupakan karya film pertama yang digarap Riil Hijrah. Diangkat dari buku Nikah Zaman Now karya Bang Berri El-Makky yang bercerita tentang The True Story of Berri El-Makky.

Sutradara Film Nizan, Randi Hadid El Lathief mengatakan film ini diangkat dari kisah awal perjalanan hijrah dan kisah pernikahan Bang Berri El-Makky yang sangat memotivasi.

Seorang Bang Berri El-Makky yang sekarang dikenal sebagai motivator nasional dan founder RIIL HIJRAH.

Film yang berdurasi 60 menit ini diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi muda islam yang mempunyai akhlaq berlandaskan Al-Qur’an dan sunnah, dapat menambah keimanan dan ketaqwaan Allah SWT serta keistiqomahan di jalan-Nya.

“Film ini insyaaAllah akan tayang perdana di Pontianak, jadi akan kami putar saat Seminar Nikah Zaman Now 30 September mendatang di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan InsyaaAllah film Nizan akan roadshow di kota-kota seluruh Indonesia,” ujar Randi.

Lanjutnya, kesan pertama kami menggarap film Nizan sangat senang dan bangga karena seluruh team, para artis dan crews bekerja ikhlas dalam penggarapan film ini.

Semua bekerja dengan senang hati, karena spirit dakwah yang tinggi memacu mereka semua untuk bekerja semaksimal mungkin hingga film ini selesai digarap.



“Ini semua tidak terlepas karena kami percaya Allah selalu hadir dan membantu kami dalam pengerjaan film Nizan ini, harapan kami ketika masyarakat menonton film ini dapat mem-booster iman dan ketaqwaan mereka terhadap Allah SWT,” kata sang sutradara.



Randi beserta crew film Nizan mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman Riil Hijrah dan semua pihak yang terlibat yang telah mendukung film Nizan.

“Semoga kerja keras teman-teman semua yang hanya karena Allah, insyaaAllah dibalas Allah SWT dengan balasan terbaik-Nya dan semoga film Nizan menjadi wasilah datangnya hidayah dari Allah kepada setiap orang yang menonton film ini,”harapnya. (*/doi)

Info tiket: Ikhwan (08561439296), Akhwat (08993989710). ig: @nikahzamannow & @riilhijrah