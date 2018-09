Film Kisah Nyata Nikah Zaman Now Segera Tayang, Nih Trailernya!

Citizen Reporter

Anna

Riil Volunteer

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komunitas Riil Hijrah menggunakan media film untuk berdakwah mensyiarkan islam bagi seluruh kalangan terutama para generasi muda sehingga nantinya dapat menjadi pribadi muslim yang bertaqwa dan ta’at kepada Allah SWT.

Film Nikah Zaman Now (Nizan) merupakan karya film pertama yang digarap Riil Hijrah.

Diangkat dari buku Nikah Zaman Now karya Bang Berri El-Makky yang bercerita tentang The True Story of Berri El-Makky.

Sutradara Film Nizan, Randi Hadid El Lathief mengatakan film ini diangkat dari kisah awal perjalanan hijrah dan kisah pernikahan Bang Berri El-Makky yang sangat memotivasi.

Bagaimana filmnya, tonton trailer berikut.