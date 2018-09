Agung Tewas Saat Jalankan Tugas, Ini Percakapan Terakhir dengan Pilot Pesawat Batik Air

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tragedi gempa yang mengguncang wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018) merenggut seorang petugas Air Traffic Controller (ATC) AirNav Indonesia cabang Palu, Anthonius Gunawan Agung saat menjalankan tugas.

Saat itu, Agung memastikan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6231 lepas landas sesuai jadwal pukul 17.55 Wita di Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie. Pada saat yang sama gempa terjadi lalu disusul tsunami.

Atas insiden itu, pilot Batik Air melalui akun Instagram @icoze_ricochet, Sabtu (29/9/2018) menceritakan saat-saat terakhir dirinya berkomunikasi dengan Agung.

Pilot tersebut mengungkapkan, Agung mengatakan, pesawat Batik Airdengan nomor penerbangan 6231 berhasil lepas landas dengan landasan pacu 33.

Setelah itu, pilot tersebut mengatakan kepada Agung, terima kasih telah menjaganya dan mengawalnya hingga pesawat lepas landas dengan selamat.

Setelah itu, Agung melompat keluar dari tower ATC hingga membuatnya patah kaki dan lengan.

Pilot tersebut pun mengungkapkan rasa hormatnya atas dedikasi yang diberikan oleh Agung.

"'Batik 6231 runway 33 clear for take off'.

This was his last transmission to me then we replied, "thank you for keeping me and guarding me till I'm safely airborne."

Then he jumped out of tower broke his leg and arm.