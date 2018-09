Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Dunia Musik Indonesia Berduka, Netizen Syok!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar duka cita kembali terdengar dari kalangan dunia musik tanah air.

Aray Daulay tutup usia pada Jumat (28/9/2018) pukul 01.30 WITA di Bali.

Kabar duka cita tersebut diketahui langsung dari beberapa rekan selebriti.

Termasuk pula beberapa komentar netizen di unggahan terakhir pada instagram pribadi Aray Daulay sendiri.

Pantauan Sripoku.com dari instagramnya, kemarin Kamis (27/9/2018) Aray Daulay masih memposting potret anak lelakinya, Dylan Kaha Daulay dengan bertuliskan caption ‘Senjaku’.

Sontak saja, unggahan yang baru berumur satu hari itu mendapatkan komentar haru dari para netizen.

antho.muhammad : Innalilahi wainailahi rojiun. Baru kemarin jamming sama anaknya. semoga amal ibadahnya di terima di sisi Allah SWT

dhempress : Aray!!!!!! just shocked to hear this news. Thank you for your beautiful music, vibes, that voice and of course those Bali sunsets. I was waiting for that Adele cover you will be forever missed, take care my bud.

rajasa_yasta786 : Inalillahi wa inna ilayhi ro'jiuun..... Ray... Ray.... I can't believe it.... Ya Allah.... Berikan tempat sebaik2nya Tempat Di Sisi Mu Dan RasulMu utk @araydaulay .... Ampuni Segala dosa nya, khusus khotimah InsyaAllah.... Al fatihah

murnijun : ya ampun haru banget postingan ini baru sehari, bahagia di surge bang!

