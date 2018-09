Tinjau Rumah Sakit Jiwa di Singkawang Timur, Ini Penegasan Sutarmidji

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Gubernur Kalbar, Sutarmidji meninjau Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur, Kamis (27/9/2018).

Ia mengatakan, pasien di RSJ Provinsi Kalbar setiap tahun semakin meningkat. Kendala di sini terkadang yang mengantar dengan daerah asalnya berbeda.

Misalnya Pontianak mengantar ke sini. Daerah asalnya darimana dan siapa yang bertanggungjawab, sedangkan rumah sakit harus merawat. "Itu yang harus kita selesaikan, kita bantu," katanya.

Dari sisi fisik gedung, Midji menilai perawatannya bagus dan bersih, tetapi ada beberapa yang harus ditangani.

"Kita perbaiki karena bagaimanapun RS ini memang perlu perhatian khusus karena penanganannya juga khusus," tuturnya.



