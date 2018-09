BEC Pontianak Ajak Mahasiswa Baru BSI Menjadi Young Entrepreneur

Citizen Reporter

NNZ - Media Relation of UBSI PSDKU Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BSI Entrepreneur Center (BEC) Pontianak menggelar Seminar Tematik dengan tema Setup Your Mind To Be A Young Entrepreneur, Minggu (16/9/2018).

BEC Pontianak yang diketuai oleh Nurmalasari, SE, MM, sekaligus pemateri memperkenalkan profil BEC kepada 623 mahasiswa baru (Maba) Universitas Bina Sarana Informatika Program Studi Diluar Kampus Utama (UBSI PSDKU) Pontianak.

Dalam perkenalan BEC, Mala sapaan akrabnya, menyampaikan visi dan misi BEC yang merupakan wadah mediator dan fasilitator bagi wirausaha muda baik dikalangan mahasiswa maupun alumni untuk menciptakan dan membentuk calon wirausaha muda yang peduli, kreatif, dan mandiri.

Program-program kerja yang telah dibentuk BEC yakni seminar, workshop, entrepreneur fair, pembentukan inkubator, pembinaan serta sharing kewirausahaan yang dihadiri oleh pakar dan praktisi dibidang entrepreneur.

"Inti dari seminar Young Entrepreneur narasumber memberikan gambaran dengan data statistik bahwa setiap tahunnya angka angkatan kerja meningkat, sedangkan serapan tenaga kerja atau lapangan pekerjaan sedikit, jadi timbulnya pengangguran," jelasnya.

Lanjut Mala, untuk mengatasi hal tersebut maka dipandang perlu untuk mempersiapkan strategi dan program dalam menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dikalangan mahasiswa dengan memberikan bekal dalam berkarya dan berinovasi dalam berwirausaha, sehingga nantinya dapat menciptakan lulusan yang mandiri dan unggul, serta dapat membantu meningkatkan perekonomian baik untuk diri sendiri maupun peningkatan perekonomian Indonesia.

Melalui seminar ini maba diajak mengubah mindset sejak dini untuk dapat termotivasi dan berjiwa entrepreneurship. Antusiasme maba dalam mengikuti kegiatan ini dilihat dari banyaknya jumlah peserta dan minat mereka untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia wirausaha dengan mendaftarkan diri ke komunitas pengusaha muda BEC Pontianak.

Mala berharap dengan adanya kegiatan ini mahasiswa dapat termotivasi dan berjiwa entrepreneur serta dapat bergabung menjadi komunitas pengusaha muda BEC Pontianak.