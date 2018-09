Awal Oktober, Manajemen dan Rawat Jalan RSUD Sintang Pindah ke Jalan Y C Oevang Oeray

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang dibawah kepemimpinan Jarot Winarno-Askiman terus melakukan perubahan dan pembangunan besar-besaran di bidang kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

Setelah dibangun sejak 14 November 2016 yang lalu, Bupati Sintang Jarot Winarno akhirnya meresmikan gedung baru RSUD Ade M Djoen Sintang di Jalan YC Oevang Oeray dan langsung memindahkan manajemen ke gedung tersebut.

Perlahan namun pasti, manajamen RSUD AM Djoen mulai memindahkan pelayanan kepada masyarakat dari gedung lama yang berada di Jalan Patimura ke gedung baru yang berada di Jalan YC Oevang Oeray.

Baca: LIVE STREAMING Indonesia Vs India, Laga Krusial Piala Asia di MNC TV Pukul 19.45 WIB

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Kurniawan menjelaskan bahwa Pemkab Sintang sudah komit untuk memindahkan pelayanan kesehatan ke gedung baru di Jalan YC Oevang Oeray.

“Berdasarkan surat pemberitahuan dari Direktur RSUD AM Djoen, maka per 1 Oktober 2018. Manajemen RSUD AM Djoen Sintang akan memindahkan pelayanan manajemen dan Instalasi Rawat Jalan ke gedung baru," katanya, Rabu (26/9/2018) pagi.

Dengan demikian, dia menghimbau agar seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang sudah mengetahui informasi ini untuk membantu menyampaikan kepada yan lainnya.

Jangan sampai pada 1 Oktober 2018 nanti, masih ingin mendapatkan pelayanan rawat jalan tetapi datangnya ke gedung lama di Jalan Patimura. Tetapi langsung datang ke gedung baru di Jalan YC Oevang Oeray belakang kantor LPP RRI Sintang.

Pada Sabtu, 4 Agustus 2018 yang lalu, Bupati Sintang Jarot Winarno melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun (Rusun) di gedung baru RSUD Rujukan Ade M Djoen Sintang dan penanaman pohon.

Kehadiran rumah susun di lokasi RSUD Rujukan AM. Djoen yang baru ini sangat membantu bagi para karyawan dan bahkan tidak hanya untuk karyawan saja.