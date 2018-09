Tak Cuma Bikin Kenyang, Bahan Dapur Ini Ternyata Mampu Hancurkan Sel Kanker dan Diabetes!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selain nasi, salah satu bahan makanan pokok yang digemari adalah kentang. Bermacam olahan makanan terbuat dari bahan ini.

Seperti kentang goreng, keripik kentang, sambal goreng kentang, hingga mashed potato.

Tak sedikit pula orang yang memasukkan kentang ke dalam menu dietnya untuk menggantikan nasi.

Para peneliti dari Universitas Purdue mengungkapkan kentang mengandung 4,7 gram serat yang jumlahnya sama dengan apel.

Sedangkan dalam Journal of the American College of Nutrition dijelaskan orang yang mengonsumsi kentang otomatis akan mengurangi asupan kalori harian.

Jus kentang mungkin tidak secantik jus buah dan sayuran lainnya. Tapi ia memiliki sumber vitamin, nutrisi, dan fitokimia.

Kentang juga sangat basa dan dapat membantu mengurangi refluks asam dan meredakan masalah perut lainnya.

Kentang mengandung sejumlah nutrisi, termasuk vitamin B dan vitamin C, zat besi, kalsium, kalium, tembaga, dan fosfor.

Karena kandungan gizinya yang komplet, tahukah, dengan kentang kita dapat mengobati gastritis, diabetes, dan menghancurkan sel kanker juga.

Kebanyakan orang biasanya menghabiskan banyak uang untuk melakukan pengobatan penyakit-penyakit tersebut, namun hasilnya tidak selalu efektif.