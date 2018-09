Gelar Gathering New Xpander, Mitsubishi Cetak Penjualan 66 Unit

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Gemilang Berlian Indah menggelar Gathering di Hotel Ibis, Jalan Ayani 1, Sabtu (23/9/2018). Acara yang rutin digelar setiap tahunnya ini dihadiri konsumen loyal juga konsumen baru Mitsubishi mengusung tema One Night Special With Mitsubishi Xpander.

PT Gemilang Berlian Indah Pontianak, Eko Ramadhanu Y mengatakan selain gathering juga berlangsung kegiatan selling dan promosi varian produk Xpander yang baru di launching.

Gathering yang digelar dikemas menarik dengan tema acara retro tahun 70-an, dimana seluruh sales PT Gemilang Berlian Indah menggunakan kostum era tahun 70-an. Acara ini juga dihadiri oleh Komunitas Xpander yaitu X-MOC West Borneo, tamu undangan dan konsumen prospek Mitsubishi.

Eko mengatakan acara silaturahmi tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar Mitsubishi. "Melalui kegiatan ini kita mempromosikan paket penjualan produk Mitsubishi ke masyarakat umum khususnya varian Xpander yang baru di launching. Selain itu juga mempererat dan menjaga tali silaturahmi antara Konsumen dan dealer," ujar Eko.

Selama kegiatan selling dalam gathering ditawarkan paket seperti tambahan diskon serta hadiah langsung, doorprize serta voucher belanja.

"Penjualan selama event tercatat 66 unit. Dalam kegiatan ini kita memperkenalkan penambahan varian Xpander sport mt, Xpander gls at, dan all variant new colour deep bronze. Total ada 8 varian dengan 6 warna yang ada," ujarnya.

Tak hanya sekedar memperkenalkan produk Mitsubishi Xpander kepada konsumen setia Mitsubishi, konsumen setia Mitsubishi juga dihibur dengan live music dan penampilan Ubay Idol. "Kita menginformasikan bahwa Indent Xpander saat ini sudah ready stock," ujarnya.

Mitsubishi menawarkan paket penjualan Xpander dengan DP mulai dari Rp46 juta, angsuran mulai dari Rp5 jutaan. Konsumen juga berkesempatan mendapatkan free kaca film Konika Minolta, dan free jasa service paket smart gold sampai dengan 50.000 km per 4 tahun.

Memanjakan konsumen setianya Mitsubishi dalam gathering ini memberikan 2 voucher dinner dan menginap di Ibis Hotel, 4 unit sepeda gunung, dan grandprize 1 unit TV LED 40”.

"Khusus konsumen yang melakukan pemesanan sampai dengan 30 september 2018 akan mendapatkan hadiah Samsung Tab," ujarnya.