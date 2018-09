Merasa Ditipu di Acara Hitam Putih, Deddy Corbuzier Skak Mat YouTuber Korea Selatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Polemik antara YouTuber Korea Selatan Hari Jisun dan Pembawa acara Hitam Putih Deddy Corbuzier nampaknya belum juga usai.

Hari Jisun sebelumnya sempat mengaku kecewa karena sang ibunda sakit perut setelah tampil sebagai bintang tamu di Hitam Putih.

Deddy Corbuzier lantas memberi klarifikasi dan menyuruh Hari Jisun untuk berkata jujur.

Selang beberapa hari kemudian, Hari Jisun akhirnya buka suara, pada Jumat (21/9/2018.

Hari Jisun membongkar perlakuan yang ia terima dari tim kreatif acara tersebut.

Namun awalnya Hari Jisun menjelaskan alasan mengapa ia merasa kecewa dan ditipu oleh acara yang dipandu Deddy Corbuzier itu.

"Tadi malam saya baru lihat video Om Deddy 'Jisun why dont you tell the truth'," ucap Hari

Jisun dikutip TribunJakarta.com dari saluran YouTube Hari Jisun, pada Sabtu (22/9/2018).

"Oke saya jelaskan semua, kenapa saya merasa ditipu dan kecewa setelah syuting," tambahnya.

Di video itu tampak Hari Jisun mengenakan kemeja berwarna putih, wajahnya terlihat sendu.

Hari Jisun menjelaskan ia tak merasa kecewa dan ditipu soal sang ibu yang sakit setelah makan mie super pedas.

