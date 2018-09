Klasemen Liga 1 Gojek 2018 Usai Persib vs Persija, PSM vs Sriwijaya FC dan PSIS vs Perseru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen sementara Liga 1 Gojek 2018 usai laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, PSM vs Sriwijaya dan PSIS vs Perseru dalam lanjutan liga 1 Gojek 2018 pekan ke-23, Minggu (23/9/2018).

Laga big match tersaji antara Persib Bandung vs Persija Jakarta dengan skor akhir 3-2.

Laga seru lainnya juga mempertemukan pringkat dua klasemen PSM Makassar vs Sriwijaya FC dengan skor 2-0.

Sementara itu, PSIS Semarang berhadapan dengan Perseru serui dengan skor akhir 4-2.

Berikut ulasan masing-masing pertandingan:

Persib Bandung vs Persija Jakarta 3-2

skor akhir pertandingan super Big Match Persib Bandung vs Persija Jakarta ditutup dengan skor akhir 3-2, Minggu (22/9/2018).

Laga seru tersaji sejak pluit menit awal babak pertama ditiupkan.

Gol indah dengan tendangan firts time Ezechiel N'Douassel berhasil memecahkan kebuntuan di menit ke-29, skor sementara 1-0 untuk tuan rumah Persib Bandung.

Jelang waktu extra time, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan lewat gol pemain bertahan Persija Jaime di menit 45+5.

Skor 1-1 hingga pluit babak pertama dibunyikan.