Gubernur Sutarmidji Isi Seminar 1 Masjid 1 Komunitas 1 Usaha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar Sutarmidji menjadi keynote speaker dalam seminar dan diskusi panel 1 Masjid 1 Komunitas 1 Usaha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Minggu (23/9/2018) pukul 08.30 WIB.

Selain Sutarmidji, kegiatan bertema awakening the power of economic from masjid itu turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pontianak sekaligus Ketua PD Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Anggota DPD RI Abdul Rahmi, Ketua DPW DMI Kalbar Abdul Munir, Ketua Umum HIPMI Kalbar Denia Yuniarti Abdussamad, Ketua Yayasan ISYEF Muhammad Atras Mafazi dan lainnya.

Seminar yang digagas oleh Indonesian Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) ini turut dihadiri oleh pemuda-pemudi remaja masjid yang ada di Kota Pontianak.

Seminar bertujuan mengajak pemuda-pemudi untuk membangun ekonomi umat di masjid, serta mengasah jiwa kewirausahaan sejak remaja untui kehidupan lebih mandiri dan sejahtera.