Jadwal China Open 2018 - Tersisa 6 Wakil Indonesia, Ada Derbi Merah Putih di Ganda Putra

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Turnamen bulu tangkis China Open 2018 bakal memasuki babak delapan besar alias perempat final pada hari penyelenggaraan keempat yang berlangsung Jumat (21/9/2018).

Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium, Changzhou, Jiangsu, China, menurut rencana akan menggelar 20 laga perebutan tiket semifinal pada laga esok hari.

Berbeda dengan hari penyelenggaraan sebelumnya, kali ini pertandingan China Open 2018 hanya akan digelar di dua lapangan saja.

Babak perempat final sendiri dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.00 waktu setempat atau 11.00 WIB.

Pada sisi lain, Indonesia bakal mengirimkan enam wakil pada fase delapan besar China Open 2018 esok hari.

Jumlah itu hanya separuh dari total 12 perwakilan Merah Putih yang tampil pada babak 16 besar pada Kamis (20/9/2018).

Ganda putra menjadi satu-satunya sektor yang mengirimkan dua wakil pada babak delapan besar, sedangkan sisanya (4) dibagi rata pada nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran.

Sayangnya dua wakil Indonesia pada sektor ganda putra tersebut, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya dan Ricky Karanda Suwardi/Angga Pratama, harus saling berhadapan demi tiket semifinal.

Derbi Indonesia ini menurut rencana bakal dilangsungkan sebagai partai kesembilan yang digelar pada lapangan dua.

Berikut jadwal tanding wakil Indonesia pada babak perempat final China Open 2018 yang berlangsung Jumat (21/9/2018):

Lapangan 1

Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) - 11.00 WIB

Anthony Sinisuka Ginting vs Chen Long (China) - partai ke-6

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (Jepang) - partai ke-9

Lapangan 2

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Ricky Karanda Suwardi/Angga Pratama - partai ke-9

Gregoria Mariska Tunjung vs Nozomi Okuhara (Jepang) - partai ke-10

Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan esok hari.