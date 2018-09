Penyesuaian Diri Terhadap Perkembangan Zaman, PMII Rayon Fisip Untan Adakan Les Bahasa Inggris

Citizen Reporter

Aktivis PMII, Rokib

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PMII Rayon K.H.Abdurrahman Wahid/GUSDUR FIisif Untan, gelar les bahasa Inggris di sekretariat PMII Untan, Jalan Karya Baru Gg.karya Baru 1, Selasa (18/9/2018)

Tidak bisa dipungkiri bahwa di era milenial ini perkembangan zaman sudah maju dengan pesat. Jika generasi milenial ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang di kelilingi oleh beragam bahasa terutama bahasa internasional yaitu, Bahasa Inggris, maka kemungkinan besar akan merasakan kesulitan dalam menjalankan kehidupan bersosial.

Nah, PMII Rayon Gusdur Fisip UNTAN mencoba untuk meningkatkan daya saing intelektual berbahasa inggris dengan cara melaksnakan Les Bahasa Inggris yang bertujuan untuk mencerdaskan warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang sudah maju dengan pesat saat ini.

Baca: Akan Pergi ke Bulan Selama 6 Hari, Pengusaha Ini Rogoh Kocek 100 Miliar Yen

Ketua Rayon Gusdur PMII Fisip UNTAN, berharap agar warga pergerakan terus bersemangat dalam melaksanakan kegiatan apapun itu yang menyangkut hal-hal yang berdampak positif.

Di era milenial ini kita harus memperbanyak agenda-agenda sosial yang berdampak positif dan bermanfaat hasilnya terhadap orang lain seperti halnya pelaksanaan Les Bahasa Inggris tersebut. Imbuhnya

Rian Rizaldi selaku pengajar, menyampaikan dengan adanya les bahasa inggris ini semoga generasi muda saat ini bisa menjadi agent of control and agent of chagh, tanpa disadari bahwa di era milenial ini generasi muda inilah yang harus selalu bergerak dalam bidang apapun khususnya di bidang bahasa.

Selain itu, Rian Rizaldi berharap semoga dengan adanya program les bahasa Inggris ini, kader-kader PMII bisa menjadi generasi is the best.