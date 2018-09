Polres Bengkayang Sita Liquid Vape Asal Malaysia

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Jajaran Polres Bengkayang dan Polsek Seluas mengamankan liquid vape dan permen asal Malaysia di Jalan Raya Dwikora, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Rabu (12/9/2018) sekitar pukul 20.00 WIB.

Pemilik dari liquid vape tersebut adalah ES (28) yang tercatat sebagai warga RT 003/RW 003, Dusun Subur Makmur, Desa Gua, Kecamatan Sanggau Ledo. Dimana barang-barang tersebut dibawa menggunakan satu unit truk mitsubishi KB 9887 CB.

Untuk jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, 53 kotak liquid vape (E-Liquid) Merk Cloud Niners buatan Malaysia dan satu kota besar permen loli.

"Jadi saat itu anggota Sat Reskrim bersama anggota Polsek Seluas mendapat Informasi bahwa ada truk yang sedang mengangkut barang-barang illegal dari Malaysia dari daerah perbatasan Jagoi Babang," ujar Kasat Reskrim Polres Bengkayang AKP Sutrisno kepada Tribun pada Selasa (18/9/2018).

Lanjutnya lagi, memudian setelah truk yang diinformasikan tersebut melintas di depan Polsek Seluas. Anggota Polsek Seluas melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikannya di Depan SMAN 1 Seluas.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata truk tersebut membawa dus warna coklat yang dibungkus plastik yang bertuliskan ROBERT LEE LOT 607 JALAN SERINGGOK 94000 BAU SARAWAK," kata Kasat.

Sehingga diduga barang tersebut berasal dari Negara Malaysia. "Truk dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Seluas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya diamankan ke Mapolres Bengkayang untuk proses penyidikan selanjutnya," terangnya.

Untuk pasal yang akan sangkakan adalah pasal 62 Ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 113 Jo pasal 57 Ayat (2) UU RI No 7 tahun 2014 Tentang perdagangan dan atau pasal 135, pasal 142 UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan.