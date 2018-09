Maman Abdurrahman Sebut Sub Penyalur Jadi Peluang Usaha Masyarakat

Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman memberikan pemaparan dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional di Kubu Raya, Selasa (18/9/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nina Soraya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyebutkan keberadaan sub penyalur bisa menjadi peluang usaha bagi masyarakat selain juga kehadirannya mampu mengatasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di tingkat masyarakat terpencil.

"Payung hukum terhadap sub penyalur ini sudah jelas.Jadi jangan ada keraguan terhadap program ini. Sub penyalur ini mereka dilidungi hukum justru yang tidak dilindungi hukum itu kios-kios. Tapi jangan pula langung menyalahkan kios-kios BBM ini, karena ada peran aparatur daerah yang membiarkan," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional, di Kubu Raya, Selasa (18/9/2018).

Menurutnya terkait kios-kios BBM ini diharapkan penindakan dimulai dengan pendekatan persuasif terlebih dahulu.

Dia berharap dengan program penerapan BBM satu harga yang tahap awal dimulai dengan implementasi sub penyalur tersebut bisa dimanfaatkan.

Para masyarakat khususnya di Kubu Raya ini bisa menangkap peluang yang ada tinggal ikuti aturannya. Saat ini di Kubu Raya baru dua sub penyalur.

"Program ini juga merupakan Nawacita dari Presiden untuk membangun dari pinggira, jadi berangkat atau bergerak dari desa. Ke depannya sub penyalur ini diarahkan agar BUMDes juga bisa melakukan. Kita dorong dana desa bisa mebangun sub penyalur ini,"katanya.