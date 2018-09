Sekali Tampil Tarifnya Hingga Rp 150 Juta, Via Vallen Curhat Sedih Hidupnya Penuh Cobaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Via Vallen dinilai sukses menggaungkan kembali dangdut di pentas internasional terutama level Asia lewat official theme song Asian Games 2018.

Via Vallen kini menjelma menjadi salah satu artis papan atas Tanah Air.

Siapa artis dangdut dengan bayaran termahal saat ini?

Mudah-mudahan Anda sepakat jika Via Vallen masuk kategori ini.



Boleh dibilang saat ini Via Vallen adalah penyanyi dangdut nomor satu di Indonesia, atau setidaknya masuk tiga besar terpopuler.



Salah satu bukti adalah dipilihnya Via Vallen sebagai penyanyi official song Asian Games 2018.