Pengamat: Evaluasi Kinerja Pimpinan OPD Sudah Jadi Otoritas Gubernur

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik, Akademisi Untan Dr Jumadi mengatakan hal pertama tentu sebagai user, gubernur punya otoritas dalam melakukan evaluasi kinerja pimpinan OPD. Termasuk juga Sekda.

Karena bagaimanapun, gubernur tentu punya target-target tertentu.

Sesuai dengan visi dan misi yang sudah diusung sebelumnya, yang ditawarkan pada saat maju dalam Pilkada.

"Saya tidak terlalu khawatir. Karena pengalaman selama memimpin kota Pontianak, pada banyak aspek beliau punya prestasi dalam pengelolaan pemerintahan," ujarnya.

Dengan demikian, ukuran-ukuran untuk melakukan penilaian terhadap kepala OPD tersebut, tentu akan bisa dilakukan secara objektif.

Sehingga orang yang digeser atau ditempatkan itu memang 'the right man on the right place', sesuai dengan keahliannya.

Bukan atas dasar 'like and dislike' atau suka dan tidak suka.

Memang kalau kita lihat selama ini, terus terang saja penempatan - penempatan eselon III dan eselon II terlalu kental dengan kesan etnosentris. Kesan ini sangat kuat.

Padahal, kalau kita ingin menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, ukuran-ukuran kompetensi itu, dan integritas orang harus jadi standar utama. Saya yakin, Pak Midji akan mengedepankan kompetensi dan integritas itu.