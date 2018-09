Mengaku Putus Dengan Luna Maya, Instagram Reino Barack Ramai Komentar Kecewa

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jalinan cinta antara Reino Barack dan Luna Maya yang telah mencapai 5 tahun kandas di tengah jalan.

Netizen menyayangkan hal ini terjadi karena mereka berharap Luna bisa menikah dengan Reino.

Namun ternyata nasib berkata lain.

Kabar putus keduanya telah dikonfirmasi.

Pasca putus, instagram Reino diserbu netizen dengan berbagai komentar.

Padahal postingan itu sama sekali tak menyebut-nyebut Luna.

@reinobarack There are heroes, and there are villains. The winner becomes a hero and the losers become villains. We always idolize superheroes and have a mindset to hate villains, and superheroes always win. Why does it always have to be like that?



Postingan yang dibagikan Minggu (17/9/2018) ini ramai dikomentari oleh netizen yang kecewa dan menyayangkan keputusan mereka.

friskavega Ya allah syg bgt kalian putus,, lgi pula klo saling syg n cinta knpa gk di pertahankan, meskipun ada penghalang, anggap sja itu ujian..