Reino Barack - Luna Maya Putus, Ariel NOAH Malah Kena Imbasnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Reino Barack, lelaki yang sempat menjalin hubungan dengan aktris Luna Maya, membenarkan kabar putus keduanya.

Dirinya mengatakan, hubungan yang telah terjalin sejak lima tahun lalu telah kandas.

Saat ditemui usai mengisi sebuah acara di Aeon Mall BSD, Tangerang, Banten, Minggu (16/9/2018), Reino membenarkan perihal hubungan yang telah berakhir itu.

"Enggak (berhubungan lagi). Udah (putus)," ungkap Reino Barack sembari buru-buru berjalan meninggalkan tempat acara.

Menurutnya, kabar putus itu bukan hal baru.

Keduanya bahkan sudah tak lagi menjalin hubungan sejak beberapa bulan lalu.

"Ya beberapa bulan lah," kata Reino, dilansir Grid.ID.

Meski demikian, Reino Barack tak ingin menjelaskan lebih detail perihal keretakan hubungannya itu dengan Luna Maya.

Ia mengatakan, banyak alasan yang membuat keduanya sepakat untuk mengakhiri hubungan tersebut.

"Banyak hal lah he he he," tukas Reino meninggalkan awak media.