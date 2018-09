Reino Barack Akhirnya Buka Suara Soal Hubungannya dengan Luna Maya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama aktris Luna Maya kembali mencuat dan menjadi pembicaraan publik setelah mengunggah beberapa fotonya dengan sang kekasih, Reino Barack.

Dalam caption foto tersebut, netizen menduga Luna Maya menyiratkan bahwa dirinya dan Reino sudah putus secara baik-baik dan tak lagi menjalin hubungan.

Bahkan di kolom komentar, rekan-rekan sesama artisnya pun memberikan dukungan pada Luna Maya, salah satunya Ayu Dewi, dan Melaney Ricardo.

Tak hanya itu, saat ditemui Grid.ID di Aeon Mall BSD, Tangerang, Banten, Minggu (16/9/2018), seusai mengisi sebuah acara, Reino Barack enggan berkomentar banyak mengenai hubungannya itu.

"Mohon maaf beda panggung,"

"Nanti di lain waktu ya saya cerita," ungkap Reino Barack sembari buru-buru berjalan meninggalkan awak media.

Setelahnya, Reino bergegas dengan satu bodyguard-nya dan tak ingin membicarakan hal tersebut.

"Iya ngerti. Cuma nanti dulu kalau boleh," katanya.

Sedangkan saat awak media menanyakan maksud dari postingan Luna Maya, Reino Barack meminta agar menanyakan hal tersebut langsung pada wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Ariel Noah itu.

"Oh ya, tanya aja lah sama orangnya he he he. Jangan tanya saya," tukasnya.