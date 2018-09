Jadwal Live Streaming RCTI Liga Champion: Barcelona vs PSV, Liverpool vs PSG, Real Madrid vs AS Roma

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inter Milan Vs Tottenham akan menjadi satu di antara laga pembuka Liga Champions 2018-2019.

Laga ini akan digelar Selasa (18/9/2018) mulai pukul 23.55 WIB.

Pada waktu yang sama, Barcelona Vs PSV. Laga ini akan ditayangkan secara langsung di RCTI.

Untuk tahun 2018-2019 ini, pertandingan di Liga Champion memang disiarkan RCTI dan beINSPORTS.

Laga lainnya yang bakal ditayangkan secara langsung adalah Liverpool vs Paris Saint-Germain (RCTI pukul 02.00 WIB).

Liverpool Vs PSG ditayangkan Rabu, 19 September 2018.



Sementara pada Kamis, 20 September 2018, kamu bisa menyaksikan Real Madrid vs AS Roma (RCTI pukul 02.00 WIB).

Jadwal Siaran Langsung Liga Champion:

Selasa, 18 September 2018

Barcelona vs PSV Eindhoven (RCTI pukul 23.55 WIB)

Inter Milan vs Tottenham Hotspur (pukul 23.55 WIB)

Rabu, 19 September 2018

Liverpool vs Paris Saint-Germain (RCTI pukul 02.00 WIB).

Club Bruges vs Borussia Dortmund (pukul 02.00 WIB)

AS Monaco vs Atletico Madrid (pukul 02.00 WIB)

Crvena Zvezda vs Napoli (pukul 02.00 WIB)

Galatasaray vs Lokomotiv Moskwa (pukul 02.00 WIB)

Schalke vs FC Porto (pukul 02.00 WIB)

Ajax Amsterdam vs AEK Athens (RCTI pukul 23.55 WIB)

Shakhtar Donetsk vs Hoffenheim (pukul 02.00 WIB)

Kamis, 20 September 2018

Real Madrid vs AS Roma (RCTI pukul 02.00 WIB)

Benfica vs Bayern Muenchen (pukul 02.00 WIB)

Manchester City vs Olympique Lyon (pukul 02.00 WIB)

Viktoria Plzen vs CSKA Moskwa (pukul 02.00 WIB)

Young Boys vs Manchester United (pukul 02.00 WIB)

Valencia vs Juventus (pukul 02.00 WIB)