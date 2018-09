Bukan Cuma Fisik, Ini 6 Alasan Jonatan Christie Pantas Masuk Daftar 100 Pria Tertampan Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Namanya gempar diperbincangkan banyak orang setelah berhasil menyabet medali emas pada pesta olahraga Asian Games 2018 pada tunggal putra bulutangkis.



Kini sosok ini ketenarannya semakin melejit hingga layak disandingkan dengan para pesohor lain yang sudah jauh lebih lama tenar.



Hingga layak bertengger di daftar nominasi 100 pria paling tampan di dunia oleh TC Candler di tahun 2018 ini.

Itu artinya Jojo begitu panggilan akrab atlet ini bakal bersaing dengan pesohor dunia lain yang tampan-tampan.



Fotonya dimuat di postingan TC Candler sekitar dua hari yang lalu atau 13 September 2018.



TC Candler bersama The Independent Critics setiap tahunnya menggelar pemilihan 100 Most Beautiful Faces of the Year.



Akan tetapi sejak empat tahun belakangan ini, banyak permintaan dari penggemar para pria tampan, lalu mereka juga membuat 100 Most Handsome Faces List.

TC Candler dan The Independent Critis langsung memasukan sederet nama pria tampan dari berbagai belahan dunia yang mana Jonatan Christie berhak masuk sebagai nominasi.

Dilansir dari sebuah sumber, TC Candler sendiri dikenal sebagai kritikus film profesional dan kreator dari pemilihan tahunan 100 Most Beautiful Faces of the Year.

Lahir di London, dia tinggal di Amerika Serikat sejak pertengahan 1980. Dia juga pernah bekerja sebagai editor majalah dan memiliki situs independentcritics.

Saingan berat Jojo mulai dari si ganteng V BTS yang pada 2017 lalu berada di urutan pertama 100 Most Handsome Faces List, hingga pemain bola Ronaldo, penyanyi Zayn Malik dan aktor Channing Tatum.

Berikut 6 alasan kenapa Jonatan Christie layak masuk daftar 100 pria tertampan sedunia.

1. Fisik yang Menawan

Jonatan Christie (Instagram/jonatanchristieofficial)

Yang jelas terlihat oleh mata telanjang adalah fisik Jojo yang sangat menawan.

Tentu saja sebagai seorang atlet yang sudah menyabet banyak medali, Jojo sangat kenyang dengan latihan fisik.

Hal itu membentuk badannya menjadi menawan dan bugar, sehingga para kaum hawa yang melihat langsung terpesona.