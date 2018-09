Nasya Arindy Ungkap Perasaannya Bisa Bertemu Marion Jola di Indonesian Idol Junior ...........

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nasya Arindy (9), peserta Indonesian Idol Junior tampak tertegun saat Marion Jola tiba-tiba datang saat dirinya tengah bernyanyi.

Sebelumnya, peserta asal Medan itu tengah menyanyikan 'Jangan', single dari Marion Jola.

"Kamu kok jadi bengong seperti itu, kenapa?," tanya Rizky Febian, satu di antara juri.

Sebelumnya, bernyanyi lagu Alessia Cara berjudul How Far I'll Go di depan para juri.

Usai bernyanyi, Maia Estianty bertanya ke Nasya soal penyanyi yang disukainya.

Nasya kemudian menyampaikan penyanyi kesukaannya termasuk Marion Jola dan Agnez Mo.

"Kenapa?," tanya Maia lagi.

"Karena orang itu semua canti sama lagunya itu enak didengar," jawabnya.

"Tadi idolanya ada Marion Jola karena cantik. Tahu lagunya ? Bisa nyanyiin lagunya?," kata Maia.

Nasya kemudian menyanyikan "Jangan". Saat tengah bernyanyi itulah tiba-tiba Marion Jola datang lalau mengajaknya berduet.